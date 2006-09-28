Янукович поставил себе задачу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует существенное замедление макроэкономических показателей за последние полтора года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая расширенное заседание Кабинета министров.

«За последние полтора года произошло существенное замедление всех макроэкономических показателей. В первую очередь, речь идет о сокращении темпов роста промышленного производства почти на 8%», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, он отметил, что в результате провальной внешнеэкономической политики резко возросли цены на энергоносители, а отрицательное сальдо торговли товарами на конец июля составляло 3,2 млрд. долларов.

«Еще раз подчеркиваю, я бы не хотел, чтобы это воспринималось как упрек нашим предшественникам, потому что здесь есть и застаревшие проблемы, которые накапливались годами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что правительство сознательно не искало ответа на вопрос “кто виноват”, а поставило себе задачу улучшения экономической ситуации.