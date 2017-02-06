Авдеевка возвращается к нормальной жизни: восстановлено электроснабжение и обучение в школах (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Взрывы слышны только в промзоне.

В самом городе почти полностью восстановлено электроснабжение, работали только отдельные бригады техников.

Уже возобновилось обучение в двух школах: на уроки пришли более 500 детей.

Пока не работают детсады, но их работа должна возобновиться уже завтра.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения на коксохимическом заводе и фильтрационной станции. Ремонтные бригады сейчас работают над тем, чтобы восстановить водоснабжение.

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Резервов должно хватить точно на несколько дней. Воду подают по графику.

Вечером планируют еще одну подкачку воды. Все силы сейчас брошены на ремонт поврежденных домов: в частном секторе более 200, а также 8 многоэтажек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12:30 6 февраля к централизованному электроснабжению подключены все жители города Авдеевка.