Прощание с героями: на Днепропетровщине в последний путь провели санинструктора Наталью Хорунжу (видео)
15:00, 06 февраля 2017Общество
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В стране в последний путь провели погибших на Востоке.
Прощание с героями: в стране в последний путь провели погибших на Востоке / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Так, более тысячи человек в Днепропетровской области в Просяной провели в последнюю путь Наталью Хорунжу.
Санинструктор 54 бригады погибла в прошлый четверг на Светлодарской дуге. Рядом с Натальей в момент массированного обстрела находился ее коллега Юрий Рева.
Панихиду по воинам, погибшим в Авдеевке, отслужили в Одессе.
Прощание с героями: в стране в последний путь провели погибших на Востоке
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