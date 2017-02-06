Прощание с героями: на Днепропетровщине в последний путь провели санинструктора Наталью Хорунжу (видео)

15:00, 06 февраля 2017
Общество
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В стране в последний путь провели погибших на Востоке.

Прощание с героями: в стране в последний путь провели погибших на Востоке /

Об этом говорится  в сюжете ТСН.

Так, более тысячи человек в Днепропетровской области в Просяной провели в последнюю путь Наталью Хорунжу. 

Санинструктор 54 бригады погибла в прошлый четверг на Светлодарской дуге. Рядом с Натальей в момент массированного обстрела находился ее коллега Юрий Рева.

Панихиду по воинам, погибшим в Авдеевке, отслужили в Одессе.

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Теги: #АТО#Донбасс#Авдеевка