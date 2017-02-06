Прощание с героями: на Днепропетровщине в последний путь провели санинструктора Наталью Хорунжу (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, более тысячи человек в Днепропетровской области в Просяной провели в последнюю путь Наталью Хорунжу.

Санинструктор 54 бригады погибла в прошлый четверг на Светлодарской дуге. Рядом с Натальей в момент массированного обстрела находился ее коллега Юрий Рева.

Панихиду по воинам, погибшим в Авдеевке, отслужили в Одессе.