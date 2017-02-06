Прекратите боевые действия: в ОБСЕ заявили об отдаленных звуках боя в районе Авдеевки
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине заявила о отдаленных звуках боя в районе Авдеевки.
Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter со ссылкой на первого заместителя главы СММ Александра Хуга.
«Хуг: В то время, когда храбрые сотрудники ГСЧС пытаются повторно запустить станцию, СММ впервые сегодня услышала на расстоянии ограничены звуки боя. Прекратите боевые действия», - говорится в сообщении.
В то же время, как отмечается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 11:30 к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки.
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Также сказано, что сегодня возобновлена работа пяти общеобразовательных школ и четырех детских садов и начаты работы по восстановлению поврежденных зданий.
Как сообщал УНИАН ранее, во всей Авдеевке восстановлено электроснабжение, при этом без света остаются 5 прилегающих к городу населенных пунктов.
"По состоянию на 11:00 6 февраля до централизованного электроснабжения подключены все жители г. Авдеевка. Отсутствует электроснабжение в 5 населенных пунктах (400 абонентов), расположенные вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", - говорится в сообщении ГСЧС.