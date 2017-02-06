В Харьковской области задержали луганчанина, который пытался вывезти в РФ более 1,6 миллионов рублей (фото, видео)

В Харьковской области пограничники поймали мужчину, который пытался вывезти в Россию более 1, 6 миллиона российских рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Сообщается, что на 29-летнего мужчину пограничники обратили внимание потому, что он был слишком нервным.

«Житель Луганска заметно волновался, именно поэтому было принято решение провести углубленную проверку», - сообщили пограничники.

«Во время осмотра выяснилось, что мужчина пытался переместить через границу 1,69 млн рублей РФ. Все средства украинец положил в карманы своей куртки», - говорится в сообщении.

На данный момент мужчины, машину и валюту передано представителям фискальной службы. Продолжается дальнейшая проверка.