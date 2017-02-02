Мэр Луцка впал в кому - СМИ

Как сообщают местные СМИ, вчера, 1 февраля, состояние здоровья Николая Романюка ухудшилось, и его забрала скорая.

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Сейчас городской голова впал в кому. Он находится в реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы.

Родные и близкие Николая Романюка не комментируют ситуацию.

В городском совете сообщили, что мэр с 30 января официально находится в отпуске.

Местное издание «Волыньпост» распространило заявление родных Николая Романюка. «В течение нескольких последних часов по городу распространилась информация о госпитализации и тяжелом состоянии луцкого городского головы Николая Романюка. С целью избежания всевозможных недоразумений и неточностей, сообщаем, что Николай Ярославович действительно был госпитализирован 31 января этого года и находится на лечении в Луцкой городской клинической больницы», - сказано в заявлении.