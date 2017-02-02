Суд в Крыму продлил арест двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает "Радио свобода", ссылаясь на слова адвоката Эдема Семедляєва.

«Срок содержания им продлили на два месяца, а именно до 8 апреля 2017 года. В ходе процесса они находились в клетке. Я подал ходатайство для того, чтобы их выпустили из клетки, однако судья отказал», – сказал Семедляєв.

По его словам, защита намерена подавать апелляционную жалобу на это постановление.

Ранее Киевский районный суд аннексированного Симферополя продлил срок ареста Джеппарова и Алимова на два месяца – до 8 февраля, Исмаилову – до 11 марта 2017 года.

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Жителей поселка Краснокаменка Рефата Алимова и Арсена Джеппарова задержали в апреле 2016 года по подозрению в связях с «Хизб ут-Тахрир».

Рустема Исмаилова и еще пятерых крымских татар задержали в Крыму 12 октября. Их также обвиняют в участии в организации «Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Как сообщал УНИАН, Украина проинформировала Совет Европы о появлении нового элемента системной репрессивной политики российской оккупационной администрации в Крыму – давление и преследования адвокатов, которые защищают крымских татар.