В Крыму Россия преследует адвокатов и подавила свободу слова – заявление Украины в Совете Европы

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном сегодня постоянным представительством Украины при Совете Европы.

Отмечается, что об этом делегация Украины заявила 1 февраля во время 1276-го заседания Комитета министров Совета Европы.

Украина также отметила, что Россия подавила свободу слова в Крыму и постоянно создает угрозы для безопасности журналистов.

Со ссылкой на данные Украинского института массовой информации было отмечено, что в Крыму зафиксировано более 300 случаев нарушений свободы самовыражения, включая давление на медиа и журналистов.

Украинская делегация призвала Совет Европы принять меры, чтобы заставить Россию прекратить давление на адвоката Николая Полозова, снять беспочвенные обвинения и освободить адвоката Эмиля Курбединова, журналиста Николая Семену и других лиц, преследуемых за неприятие российской оккупации, защиту прав человека и профессиональную журналистскую деятельность. Кроме того, Россия должна разблокировать работу в Крыму независимых СМИ, в том числе восстановить доступ к сайту издания "Историческая правда".

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В условиях систематического недопуска государством-оккупантом конвенционных и институциональных мониторинговых органов международных организаций на временно оккупированную территорию Крыма Украина призвала комиссара Совета Европы по правам человека усилить сотрудничество с общественными организациями для мониторинга ситуации в Крыму.

Выступление от имени Украины на заседании сделал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Симферополе сотрудники ФСБ РФ задержали и направили на принудительный допрос Николая Полозова, который является адвокатом в деле крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Полозов расценил свое задержание как похищение.

26 января суд в Симферополе арестовал на 10 суток Эмиля Курбединова, который защищал права ряда фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир". Среди подзащитных Курбединова – Ильми Умеров, Эмир-Усеин Куку, преследуемый оккупационными властями крымский журналист Николай Семена и другие фигуранты дел крымских мусульман и так называемых дел "диверсантов".