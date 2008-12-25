В Сумах чувствуется нехватка хлеба

Сегодня в магазинах и других торговых точках Сум почти невозможно было купить хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, утром наблюдался значительно больший чем обычно спрос на хлебобулочные изделия, а во второй половине дня они совсем исчезли из продажи.

Сейчас свободно купить можно лишь пирожные и торты.

Причиной такой ситуации стал длительный конфликт между акционерами ОАО «Сумской хлебокомбинат».

По словам городского председателя Сум Геннадия МИНАЕВА, уже достигнута договоренность, что в областной центр будут завозить хлеб из Салтовского хлебокомбината Харьковской области, а также из других городов Сумской области, в частности из Ахтырки и Ромен.

«Я уже обратился с просьбой немедленно покрыть разницу в тоннаже хлеба для сумчан в другие города. Вместе с тем я не хочу и не имею права вмешиваться в спор акционеров ОАО. Все спорные вопросы между ними должны решаться в законном порядке или за столом переговоров. Также я обратился к санитарным службам города, чтобы позволили продавать хлеб из машин, если его будут привозить из других городов», - сообщил сегодня на пресс-конференции Г.МИНАЕВ.

Вчера около 200 работников ОАО “Сумской хлебокомбинат” пришли к областной государственной администрации с требованием навести порядок на предприятии. После выступления представителей завода на сессии Сумского горсовета, на предприятие выехал Г.МИНАЕВ.

В свою очередь вр.и.о. главы Сумской облгосадминистрации Николай ЛАВРИК встретился сегодня с группой работников предприятия во главе с одним из наибольших акционеров ОАО Анатолием КИСИЛЕНКО.

Последний сообщил, что на хлебозаводе сложилась крайне напряженная ситуация, а “50 молодчиков развернули там настоящую казарму”.

«Сегодня вместо 70 тонн хлеба на предприятии производится лишь 17», - сказал А.КИСИЛЕНКО, прибавив, что власть „не обращает внимания на то, что происходит на хлебокомбинате”.

Н.ЛАВРИК заверил участников встречи, что поручил санэпидстанции и правоохранительным органам осуществить проверку на предприятии. Однако, по словам и.о. председателя ОГА, власть не имеет права вмешиваться в работу частной структуры.

Вместе с тем он заверил, что жители области «без хлеба не останутся».

Сейчас хлебом область обеспечивают преимущественно города Лебедин и Ромны. В случае возникновения перебоев с поставкой хлебобулочных изделий в магазины, Н.ЛАВРИК намерен вовлечь в поставки хлебопекарей из других регионов.