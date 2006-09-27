В Черкассах милиционеры разоблачили 70-летнего сутенера

70-летнего пенсионера, который занимался сутенерством, задержали в Черкассах местные работники правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции начальник отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД в Черкасской области Иван АФАНАСЬЕВ.

По его словам, предприимчивый дедушка, заметив, что администрация сауны регулярно отгоняет проституток от своего заведения, предложил им свою помощь: стоять вместо них под стенами сауны и находить клиентов. После этого он доставлял проституток.

И.АФАНАСЬЕВ отмечает, что за каждый вызов проститутки платили пенсионеру 60 грн. На допросах он сознался в совершенном и заявил милиционерам, что не знал, что искать клиентов для проституток нельзя. Более того, он даже обвинял милиционеров в том, что они не предупредили его об этом.