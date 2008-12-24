Интернет-издания требуют от Секретариата разъяснений

Интернет-издания Кореспондент.net и "Украинская правда" требуют от Секретариата Президента предоставить разъяснения относительно его реакции на самый рейтинговый вопрос интернет-пользователей главе государства Виктору ЮЩЕНКО во время его итоговой пресс-конференции.

Об этом идет речь в совместном заявлении этих интернет-изданий, переданном УНИАН.

В документе напоминается, что во вторник, 23 декабря, на итоговой пресс-конференции В.ЮЩЕНКО отмечалось, что вопрос от аудитории интернет-пользователей, получивший наибольшее количество голосов, "отображает интересы российских интернет-пользователей", о чем заявила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Как известно, самый рейтинговый вопрос, получивший голоса более 100 тысяч голосов интернет-пользователей на трех ресурсах, был такой: "Уважаемый господин Президент, скажите, пожалуйста, сколько нам (простым людям) нужно Вам заплатить, чтобы Вы вместе со всеми депутатами ВР, министрами, чиновниками навсегда выехали за границу и не мешали Украине нормально развиваться?".

В.ЮЩЕНКО, отвечая на самый популярный вопрос от интернет-пользователей, назвал его провокационным и сказал, что "две трети авторов этого вопроса находятся не в Украине и не представляют украинский народ".

Затем, перед тем как наступила очередь задать следующий вопрос от интернет-аудитории, И.ВАННИКОВА сказала такое: "Нам точно известно, что первый вопрос отображает интересы российских интернет-пользователей, поэтому мы надеемся, что второй вопрос от Интернета, который задаст Юлия МАКГАФИ от сайта Корреспондент, точно отображает интересы украинских интернет-пользователей".

Уже после пресс-конференции руководитель пресс-службы Президента Лариса МУДРАК заявила, что Секретариат заказал "экспертизу в соответствующих государственных органах". По данным "Украинской правды", речь идет о Государственной службе специальной связи и защиты информации.

В связи с этим издания заявляют, что информация, обнародованная пресс-секретарем Президента, не соответствует действительности. “То есть, Ирина ВАННИКОВА фактически солгала в прямом эфире, подвергнув сомнению гражданскую позицию тысяч украинских интернет-пользователей”, – говорится в заявлении.

Кореспондент.net и "Украинская правда" также заявляют, что, по данным специалистов, а также по данным открытой статистики, среди тех, кто голосовал или ставил вопрос Президенту, по меньшей мере, 82% украинцев. “Мы готовы предоставить всю имеющуюся у нас информацию о голосовании независимой комиссии, если Секретариат Президента будет настаивать на своей версии. Вместе с тем, считаем невозможным участие в такой комиссии представителей силовых органов или СБУ, поскольку IP-адреса относятся к частной информации и не подлежат разглашению”, – отметили издания.

Они напоминают, что Л.МУДРАК заявила, что какая-то государственная структура провела экспертизу данных голосования. “Однако, по данным специалистов, сделать это без доступа к нашим серверам невозможно. Получить такую информацию можно было либо с согласия провайдера (чего не было), либо по решению суда, либо нелегальным способом, то есть банально взломать сервер”, – говорится в заявлении.

Издания подчеркивают, что не давали своего согласия на анализ информации по голосованию на их сайтах, а потому возможный сбор таких данных является прямым нарушением закона, свободы слова и права на свободу высказывания.

«Мы требуем от Секретариата Президента разъяснения информации, озвученной на пресс-конференции в прямом эфире. Отсутствие ответа мы будем считать нарушением принципов свободы слова. К сожалению, в Украине стало правилом оставлять без ответа обнародование журналистами общественно-важной информации”, – заявляют издания.

Как сообщалось, сбор вопросов интернет-аудитории для В.ЮЩЕНКО осуществлялся на протяжении двух недель, с 9 декабря. Сначала планировалось, что Президент ответит на вопросы интернет-пользователей во время своей интернет-конференции 16 декабря.

Однако 12 декабря пресс-служба Президента заявила, что интернет-конференция не состоится из-за проведения в этот день экстренного совещания под председательством В.ЮЩЕНКО по поводу отключения теплоснабжения и значительной задолженности по зарплатам. Планировалось, что Президент ответит на вопросы интернет-пользователей во время своей ежегодной итоговой пресс-конференции.

За две недели сайты Кореспондент.net и “Украинская правда” собрали более 15 тысяч вопросов, за которые проголосовали более 1,8 миллиона пользователей. На пресс-конференции во вторник Президент ответил на три вопроса интернет-аудитории.