В Черкассах установлен памятник варенику

Единственный в Украине памятник варенику торжественно открыт сегодня в Черкассах.

Как передает корреспондент УНИАН, почти двухметровый вареник установили на площадке у входа в гостиницу «Росава», директор которой Николай ПЕТРЕНКО и является идейным вдохновителем его создания.

По случаю открытия памятника состоялся праздничный концерт «Черкасский край - песенная долина», а также «Вареничная олимпиада», участники которой соревновались в мастерстве бросания вареников в баскетбольное кольцо, ныряние в сметану за варениками.

Организаторы праздника ко дню открытия памятника изготовили крупнейший в мире вареник. Его длина достигает 174 см, ширина - 75 см. Вес этого кулинарного изделия - 72,5 кг По словам Н.ПЕТРЕНКО, этот вареник имеет все шансы войти в Книгу рекордов Гиннесса.