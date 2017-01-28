В школе и детском саду в Киевской области отравились 37 детей - ОГА
01:17, 28 января 2017Общество
612 0
В школе и детском саду в Киевской области отравились 37 детей и двое взрослых.
В школе и детском саду в Киевской области отравились 37 детей / УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган.
«В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе №3 "Сузір'я" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы. У детей высокая температура, рвота», - написал он.
Читайте такжеВ Житомирском горсовете назвали причину отравления учеников гимназии
Горган добавил, что лечебные заведения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter