В школе и детском саду в Киевской области отравились 37 детей - ОГА

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган.

«В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе №3 "Сузір'я" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы. У детей высокая температура, рвота», - написал он.

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Горган добавил, что лечебные заведения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности.