"Внезапно стало плохо": в России назвали предварительную причину смерти первого главаря "ЛНР"

"Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо", - сказал глава сепаратистского информцентра Константин Кнырик, пишет Рен.TV.

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Как сообщал УНИАН, российские СМИ со ссылкой бывшего «премьер-министра» «ДНР» Александра Бородая и источник проинформировало о смерти Болотова.

Бородай заявил, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. О причинах смерти Болотова не сообщалось.