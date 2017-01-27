"Внезапно стало плохо": в России назвали предварительную причину смерти первого главаря "ЛНР"
18:36, 27 января 2017Общество
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По предварительным данным, первый главарь "ЛНР" Валерий Болотов скончался от сердечного приступа.
Валерий Болотов / REUTERS
"Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо", - сказал глава сепаратистского информцентра Константин Кнырик, пишет Рен.TV.
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Как сообщал УНИАН, российские СМИ со ссылкой бывшего «премьер-министра» «ДНР» Александра Бородая и источник проинформировало о смерти Болотова.
Бородай заявил, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. О причинах смерти Болотова не сообщалось.
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