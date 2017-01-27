Царев подтвердил смерть Болотова: экс-главарь "ЛНР" умер в своем доме в Московской области

Об этом он рассказал в комментарии российскому изданию «Лента.ру».

По его словам, политик умер в своем доме в Московской области. Об этом Цареву рассказала супруга Болотова.

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Как ранее сообщал УНИАН, российское издание «РБК», со ссылкой бывшего «премьер-министра» «ДНР» Александра Бородая и источник, близкий к Болотову, проинформировало о смерти Валерия Болотова.

Бородай заявил, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник РБК, близкий к Болотову, подтвердил смерть бывшего главы луганских террористов.По информации РБК, причины смерти Болотова выясняются.