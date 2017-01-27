РосСМИ сообщили о смерти первого главаря "ЛНР" Болотова

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на информацию бывшего «премьер-министра» «ДНР» Александра Бородая и источник, близкий к Болотову.

Бородай заявил, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник РБК, близкий к Болотову, подтвердил смерть бывшего главы луганских террористов.По информации РБК, причины смерти Болотова выясняются.

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Как сообщал УНИАН, по информации группы «Информационное сопротивление», в ноябре прошлого года бывший главарь "ЛНР" Валерий Болотов, находясь на территории РФ, начал распространять информацию о создании общественно-политического движения "Единение".

В декабре 2016 года Болотов заявлял, что «в ближайшее время» нынешнего лидера «ЛНР» Игоря Плотницкого «снимут».