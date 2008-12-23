Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины
11:57, 23 декабря 2008Общество
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В 2008 и 2009 году
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 6% до 2,3%, прогноз инфляции – с 21,5% до 22,8%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции экономист Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.
По его словам, прогноз роста ВВП в 2009 году ухудшен с 4,5% до уровня "минус 4%".
При этом ВБ улучшил прогноз инфляции в Украине в 2009 году с 15,3% до 13,6%.
По прогнозам Всемирного банка, номинальный ВВП Украины в 2008 году составит 954,7 млрд. грн., в 2009 году – 1,062 трлн. грн.
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