Украинцы стали покупать больше бензина и меньше дизтоплива

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6139 единиц, в ноябре увеличилась на 9,1%, по сравнению с ноябрем 2007 года, до 314,3 тыс. тонн, дизельного топлива – сократилась на 6,6% – до 136,2 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении Госкомстата отмечается, что в объеме реализованного бензина 62,7% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 29,8% – А-90-93, 7,5% – А-72-80.

В ноябре через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 2,994 млрд. грн., из которой 2,098 млрд. грн. (70,1%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 0,896 млрд. грн. (29,9%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 декабря на АЗС в остатках насчитывалось 126,5 тыс. тонн бензина и 56,8 тыс. тонн дизельного топлива.