На Харьковщине у экс-чиновника обнаружили арсенал оружия и российскую военную форму (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя Первомайской местной прокуратуры Владимира Говоруху, вчера, 24 января, Первомайская местная прокуратура задержала и объявила подозрение бывшему заместителю одной из райгосадминистраций области, а сегодня советнику председателя райсовета на общественных началах.

По его сведениям, вчера во время обыска в квартире фигуранта производства нашли арсенал оружия и боеприпасов. 60-летнему экс-чиновнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Обыск проведен сотрудниками СБУ и Национальной полиции с участием прокурора – процессуального руководителя в рамках расследования уголовного производства о земельных махинациях 2010-2014 годов.

По месту проживания у фигуранта расследования изъяли 6 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова, нарезной малокалиберной винтовке, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, денежные средства в сумме более 23 тыс. долларов, а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных сил РФ.

В течение суток прокуратура направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения, в котором будет настаивать на содержании под стражей.

Оперативно-следственные действия, направленные на установление источников происхождения оружия и целей его хранения, продолжаются.