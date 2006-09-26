Янукович хочет стабилизировать цены

Премьер-министра Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру здравоохранения Юрию ПОЛЯЧЕНКО изучить вопрос относительно стабилизации цен на лекарства и изделия медицинского назначения.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, об этом шла речь вчера во время рабочей встречи главы правительства с министром.

При этом отмечалось повышение уровня контроля и финансовой дисциплины при закупке медикаментов и медицинского оборудования в системе здравоохранения.

В ходе беседы Ю.ПОЛЯЧЕНКО доложил В.ЯНУКОВИЧУ о состоянии дел в системе здравоохранения. В частности, о создании в Украине национальных центров борьбы с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, Национального центра сердца, Национального института рака, Всеукраинского центра охраны матери и ребенка.

Во время встречи также обсуждался вопрос формирования бюджета отрасли на следующий год. В частности, речь шла о поэтапном повышении в будущем году заработной платы работникам сферы здравоохранения, в первую очередь медикам, работающим в сельской местности. Кроме того, рассматривается возможность сотрудничества между Минздравом и областными государственными администрациями относительно создания социальных и профессиональных условий для молодых специалистов, которые едут работать в село, в частности обеспечение их жильем, а первого рабочего места - необходимым медицинским оборудованием.