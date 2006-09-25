Куницын: мы ищем деньги, а деньги - вот они

Глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН обвинил предприятия, ведущие бизнес на рынке нефтепродуктов, в предоставлении ложной финансовой отчетности с целью уклонения и минимизации налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на аппаратном совещании в горгосадминистрации С.Куницын, комментируя данные статистики по развитию экономики региона во втором полугодии, в частности, работу предприятий, занятых бизнесом на рынке нефтепродуктов, отметил, что валовые доходы на разных предприятиях равны валовым расходам „то есть прибыли нет, сбор в государственный бюджет при доходах в 25,5 миллионов гривен составляет 3 тысячи гривен... Следующее предприятие: валовые доходы 29,4 миллионов гривен равны 99,7 процентам валовых расходов. И так на всех заправочных комплексах города-героя Севастополя”.

В связи с этим глава горадминистрации, обращаясь к участникам аппаратного совещания, сказал: „Вы что, все в это поверите? Уклонение от налогов, минимизация и тому подобное... И так по каждой позиции. А мы ищем деньги, чтобы погасить долги и мусор вывезти. А деньги - вот они”.

С.Куницын также отметил, что Севастополь сегодня занимает одно из ведущих мест в Украине по темпам промышленного производства и по некоторым другим показателям. При этом предприятия рыбной отрасли, ресторанный и гостиничный бизнес в городе, по официальной статистике, убыточны.