Ющенко присвоил звание «Заслуженный учитель Украины» пяти педагогам
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Украины» пяти педагогам - победителям Всеукраинского конкурса «Учитель года – 2006».
В частности, почетное звание «Заслуженный учитель Украины» присвоено:
Алле КОБЕВЦЕ – учительнице Черновицкой школы-комплекса І-ІІІ ступеней № 27;
Виктории МАРИНЮК – учительнице гимназии № 1 имени А.П.Быстриной города Одессы;
Валентину МЕЛЬНИКУ – учителю лицея информационных технологий города Александрия, Кировоградская область;
Олегу ПАРИШУ – учителю общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 5 с профильным обучением города Артемовска, Донецкая область;
Тамаре РЫХЛИК – учительнице Дымерской гимназии Вишгородского района, Киевская область.
Указ размещен на официальном сайте главы государства.