Порошенко присвоил звание "Народный артист Украины" Тине Кароль

Об этом говорится в указе главы государства «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины», размещенном на его сайте.

В документе отмечается, что Тина Кароль - артистка из Киева.

Среди награжденных Порошенко человек - также председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмар Брок.

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«Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Элмара Брока - председателя Комитета Европарламента по иностранным делам, гражданина Федеративной Республики Германия, г. Брюссель», - отмечается в документе.

Также, согласно указу, орденом княгини Ольги ІІІ степени награждена первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Орденом Свободы президент наградил председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Рефата Чубарова.

Как сообщал УНИАН, ранее президент подписал указ о присвоении звания Герой Украины Владимиру Жемчугову, который был тяжело ранен в зоне АТО и попал в плен террористов, которые удерживали его около года.

Президент вручил Жемчугову орден «Золотая Звезда» во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины.