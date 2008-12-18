Порошенко заявляет о высоком качестве золотовалютных резервов

Золотовалютные резервы Украины имеют качественную структуру и высокий уровень ликвидности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

Он опроверг информацию, которая была обнародована в некоторых СМИ, о якобы плохом состоянии золотовалютных резервов и о существовании в их структуре проблемных активов.

П.ПОРОШЕНКО заявил, что инструменты в американской валюте, которые находятся в структуре резервов, имеют хорошую доходность, уровень ликвидности всех инструментов очень хороший и в структуре не присутствует ни один инструмент с рейтингом ниже А.

По информации главы Совета НБУ, в структуре резервов нет облигаций ни Freddy Mac, ни Fannie Mae. Эти бумаги были проданы еще до падения с обеспечением соответствующей доходности.

По словам П.ПОРОШЕНКО, золотовалютные резервы проверял внешний аудитор в начале 2008 года. Кроме того, соответствующий аудит был применен перед началом сотрудничества с Международным валютным фондом. «Они подтвердили безопасность и ликвидность золотовалютных активов», – сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, валовые международные резервы Национального банка Украины в ноябре т.г. увеличились на 2,6%, или 819 млн. долл., – до 32 млрд. 742,68 млн. долл. (с учетом транша МВФ).