ВСУ приняли на вооружение комплект десантной парашютной системы "Dedal"

По ее словам, десантная парашютная система "Dedal" предназначена для выполнения учебно-тренировочных, боевых и других видов прыжков с парашютом отдельными лицами или группами с полным штатным вооружением и снаряжением парашютистов-десантников всех специальностей с военно-транспортных самолетов и вертолетов.

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Парашютная система может использоваться для базовой воздушной подготовки, профессиональных тренировок и боевой подготовки.

Максимальная высота применения десантной парашютной системы - 8 километров, площадь купола - 83 квадратных метра, минимальная высота десантирования - 100-200 метров, вертикальная скорость снижения парашютиста - не более 5 метров в секунду.