Пол Маккартни выпускает альбом, над которым трудился 8 лет
08:23, 25 сентября 2006Общество
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Диск поступит в продажу уже сегодня
Легендарный британский музыкант, экс-«Битлз» Пол МАККАРТНИ выпускает новый альбом, над которым работал с 1998 года.
Запись диска «Познай мое сердце» надолго прерывалась из-за кончины его первой супруги Линды. П.МАККАРТНИ рассказал, что смерть жены так тяжело на него подействовала, что в течение двух лет он не мог заниматься любимым делом.
По его словам, это был единственный в его жизни случай, когда он не смог воспользоваться музыкой как убежищем или лекарством от жизненных невзгод.
Результат творчества сэра МАККАРТНИ поступит в продажу 25 сентября, передает НТВ.
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