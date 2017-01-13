НАБУ вызывает на допрос подозреваемого во взяточничестве судью-"баночника" Чауса

Текст повестки обнародован в газете «Урядовый курьер» от 13 января.

Чауса вызывают на допрос к старшему детективу НАБУ В.Васильчуку на 16 января на 9.00 в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

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Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса при получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 12 сентября судья Чаус объявлен в национальный розыск. С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.