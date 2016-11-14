Интерпол объявил судью-баночника Чауса в международный розыск - НАБУ

Чаус, согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, с 11 ноября 2016 года находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в НАБУ.

Чауса підозрюєть в злочины по ч.4. ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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В сообщении отмечается, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Чауса во время получения неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. США (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечения его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 12 сентября судью Чауса объявлен в национальный розыск.

Адвокат судьи Чауса предоставил медицинскую справку о том, что судья находится в одном из медицинских учреждений Крыма.