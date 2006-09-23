НТУУ «КПИ» может войти в сеть ведущих университетов Западной Европы

Национальный технический университет „Киевский политехнический институт” может быть включен в сеть ведущих университетов Западной Европы CLUSTER.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом сообщил ректор Королевского технологического института Швеции профессор Андерс ФЛОДСТРЁМ сегодня во время встречи с вице-премьер-министром Украины Дмитрием ТАБАЧНИКОМ.

Стороны отметили высокий уровень доверия, существующий в отношениях между Украиной и Королевством Швеция, и обсудили широкий круг вопросов относительно углубления научно-технического сотрудничества и сотрудничества в области образования между двумя государствами.

В ходе встречи вице-премьер-министр выразил удовлетворение по поводу тесного и плодотворного сотрудничества между Королевским технологическим институтом Швеции и НТУ „КПИ”, а также проинформировал А.ФЛОДСТРЁМА о приоритетных направлениях деятельности Кабмина в научной и инновационной областях. В этом контексте Д.ТАБАЧНИК отметил, что подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2007 год является не популистским, а направлен на развитие производственного потенциала с учетом инновационных и высоких технологий. В качестве примера, он сообщил, что на развитие самолетостроения запланировано государственное финансирование в размере почти 780 млн. грн., что в несколько раз больше, чем предусмотрено предыдущим госбюджетом. В целом же на развитие проектов, связанных с внедрением в производство инновационных и высоких технологий, правительство планирует направить в 2007 году около 11 млрд. грн.

Со своей стороны А.ФЛОДСТРЁМ сообщил о системе финансирования научной сферы в Королевстве Швеция, в частности, о том, что государственное финансирование научных проектов составляет 80%, а остальные 20% - частные фонды.

В этой связи А.ТАБАЧНИК отметил сходство между Украиной и Швецией в проблемах с реформированием системы финансирования научной сферы, существующей в двух государствах. Он также сообщил, что правительство Украины разрабатывает шаги по закреплению на законодательном уровне возможности осуществления смешанной формы финансирования научных проектов – как из частного сектора, так и государственного.

Также Д.ТАБАЧНИК выразил удовлетворение по поводу существования договора между НТУ „КПИ” и Королевским технологическим институтом Швеции, который предусматривает обмен студентами.