В Запорожье на деньги от продажи памятника Ленину хотят возвести монумент бойцам АТО

На сессию Запорожского горсовета вынесли проект решения о продаже с аукциона памятника Ленину. На вырученные средства планируют возвести монумент погибшим бойцам АТО. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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20-метрового "Ильича" демонтировали весной прошлого года. Городская власть решила сохранить целостность скульптуры, следовательно, от постамента фигуру отделяли на протяжении почти 30 часов.

Сейчас скульптуру охраняют коммунальщики. Памятник уже 10 месяцев лежит под открытым небом за колючей проволокой под надзором работников местного водоканала.

Документы для продажи стремятся подготовить уже к 1 марта.

Ранее в Запорожье за 150 тысяч гривень продали "Железный трон", созданный из оружия и разорванных снарядов. Собранные деньги пошли на помощь бойцам АТО.