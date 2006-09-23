Украина потеряла контроль над добычей и реализацией украинского газа

Украина не контролирует процесс добычи и реализации украинского газа. К такому выводу пришла временная следственная комиссия Верховной Рады, которая изучает ситуацию на газовом рынке Украины.

По ее данным, газодобывающие компании не выработали единой методики расчета себестоимости работ, что приводит к многочисленным злоупотреблениям. Комиссия рекомендовала Минтопливэнерго проработать соответствующую методику, а правительству - разобраться с кадрами в газовом секторе. В частности, комиссия предлагает пересмотреть состав правлений и наблюдательных советов в компаниях "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогаз", "Укрнафта".

5 канал