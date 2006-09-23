Украина потеряла контроль над добычей и реализацией украинского газа

15:21, 23 сентября 2006
Общество
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Вывод следственной комиссии ВР

Украина не контролирует процесс добычи и реализации украинского газа. К такому выводу пришла временная следственная комиссия Верховной Рады, которая изучает ситуацию на газовом рынке Украины. 

По ее данным, газодобывающие  компании не выработали единой методики расчета себестоимости работ, что приводит к многочисленным злоупотреблениям. Комиссия рекомендовала Минтопливэнерго проработать соответствующую методику, а правительству - разобраться с кадрами в газовом секторе. В частности, комиссия предлагает  пересмотреть  состав правлений и наблюдательных советов в компаниях "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогаз", "Укрнафта". 

5 канал

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