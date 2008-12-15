Активизация купли-продажи жилья в Киеве ожидается в марте

Активизация сделок купли-продажи на рынке недвижимости Киева ожидается в марте 2009 года.

Такое мнение высказал президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно его ожиданиям, конечную точку корректировки цен на жилье можно ожидать летом, а с осени ситуация стабилизируется. «К объему рынка 2005 года мы можем вернуться через 5 лет», - добавил он.

А.РУБАНОВ считает, что следует ожидать не обвала цен, а корректировки стоимости жилья, поскольку цены на жилье, которые были 2-3 года назад, «ничего общего с экономикой не имели».

По данным А.РУБАНОВА, цена предложения жилья в Киеве на листингах и в СМИ на 20% выше стоимости реальной продажи. При этом, если год назад торг составлял 1-2% от суммы продажи квартир на вторичном рынке, то сегодня он составляет 20-30%.

В то же время на первичном рынке застройщики предлагают акции с 20-25% скидками на жилье.

Президент ССНУ добавил, что объем сделок купли-продажи жилья за январь-ноябрь в Киеве снизился в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

По мнению первого вице-президента ССНУ Игоря ОДНОПОЗОВА, к нынешней ситуации на рынке недвижимости привели следующие причины: свертывание банками ипотечного кредитования, что сделало ипотеку недоступной, и ожидание обвала цен на жилье. При этом до 70% всех операций на рынке недвижимости проводилось со спекулятивной целью. По его словам, начиная с апреля т.г. рынок стал «немодным» для этой цели и спекулянты перешли на фондовый рынок, а с лета происходило массовое выбрасывание на рынок «ненужной» недвижимости, что увеличило предложение над спросом.

И.ОДНОПОЗОВ отметил, что сегодня предложение превалирует над спросом, что означает, что цены на жилье расти не будут. В то же время летом можно ожидать некоторого снижения стоимости жилья в связи с традиционным затишьем.

Справка УНИАН. Союз специалистов по недвижимому имуществу Украины был создан на базе Союза специалистов по недвижимому имуществу Киева, который работает на рынке 12 лет. Учредительный съезд Союза состоялся 26 июля 2007 года, а 23 августа 2007 г. всеукраинская организация была зарегистрирована в Министерстве юстиции.

Основными направлениями деятельности организации являются: внедрение единой системы стандартизации риэлтерской деятельности через профессиональное обучение и сертификацию специалистов рынка недвижимости, разработка и внедрение единой базы данных объектов по всей территории Украины, внедрение программ сотрудничества с непрямыми операторами рынка недвижимости для повышения уровня и качества клиентской услуги, участие в разработке проектов законодательных инициатив в сфере недвижимости, сотрудничество с другими профессиональными общественными организациями в Украине и за рубежом.