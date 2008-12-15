Кабмин выделил еще 9,5 млн. грн. на ликвидацию ЧС после взрывов в Лозовой

Кабинет министров Украины выделил дополнительные средства на ликвидацию чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате взрывов на армейских складах 61-го арсенала в райцентре Лозовая Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, согласно распоряжению, которое подписала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, правительство дополнительно выделяет на эти цели 9 млн. 576 тыс. грн.

Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет резервного фонда государственного бюджета.

В распоряжении, в частности, отмечается, что «закупка товаров, работ и услуг за государственные средства осуществляется распорядителем государственных средств без применения Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Как сообщал УНИАН, 27 августа этого года возник пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Лозовой Харьковской области. Огонь повлек взрывы боеприпасов.