Что вредит Украине больше, чем мировой финансовый кризис
Бизнес способен сам найти противоядие?
Почему в условиях мирового падения цен на нефть в Украине наблюдается галопирующая инфляция? Это вопрос сегодня в Киеве будут обсуждать эксперты и предприниматели.
Главной проблемой для Украины является не мировой финансовый кризис, а внутренний кризис развития политической системы и экономики. Такой вывод сделал один из участников мероприятия, председатель правления объединения предпринимателей «Новая формация» Вячеслав Кредисов. По его мнению, значительно больше украинской экономике вредит политическая нестабильность и неразвитость среднего и малого бизнеса в Украине: «Кризис это также психологическое явление. Люди начинают тратить меньше денег, пытаются не вкладывать в длительные проекты, не идти на какие-то рискованные шаги, на которые они бы раньше пошли». Кредисов уверен, что украинский бизнес способен самостоятельно найти противоядие кризисным тенденциям. Но для этого следует решительно ограничить вмешательство властьимущих в экономические процессы и устранить противоречивость украинского экономического законодательства. Лидер предпринимательской организации приветствовал снятие Национальным банком ограничений на колебание курса гривни. По его мнению, теперь состояние гривни более реалистично отображает ситуацию на внутреннем рынке.