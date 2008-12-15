Что вредит Украине больше, чем мировой финансовый кризис

Почему в условиях мирового падения цен на нефть в Украине наблюдается галопирующая инфляция? Это вопрос сегодня в Киеве будут обсуждать эксперты и предприниматели.

Главной проблемой для Украины является не мировой финансовый кризис, а внутренний кризис развития политической системы и экономики. Такой вывод сделал один из участников мероприятия, председатель правления объединения предпринимателей «Новая формация» Вячеслав Кредисов. По его мнению, значительно больше украинской экономике вредит политическая нестабильность и неразвитость среднего и малого бизнеса в Украине: «Кризис это также психологическое явление. Люди начинают тратить меньше денег, пытаются не вкладывать в длительные проекты, не идти на какие-то рискованные шаги, на которые они бы раньше пошли». Кредисов уверен, что украинский бизнес способен самостоятельно найти противоядие кризисным тенденциям. Но для этого следует решительно ограничить вмешательство властьимущих в экономические процессы и устранить противоречивость украинского экономического законодательства. Лидер предпринимательской организации приветствовал снятие Национальным банком ограничений на колебание курса гривни. По его мнению, теперь состояние гривни более реалистично отображает ситуацию на внутреннем рынке.

Немецкая волна