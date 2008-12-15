Снимки последней фотосессии Мэрилин Монро уйдут с молотка (фото)
00:05, 15 декабря 2008Общество
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В "Кристис" потирают руки
Снимки с последней фотосессии Мэрилин Монро, состоявшейся в 1962 году, будут проданы на аукционе в Нью-Йорке.
По словам представителей аукциона, эти сто фотографий - самое многочисленное собрание снимков Монро, когда-либо уходивших с молотка. В аукционном доме "Кристис" не сомневаются, что лоты найдут покупателей, несмотря на финансовый кризис.
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