Снимки последней фотосессии Мэрилин Монро уйдут с молотка (фото)

Снимки с последней фотосессии Мэрилин Монро, состоявшейся в 1962 году, будут проданы на аукционе в Нью-Йорке.

По словам представителей аукциона, эти сто фотографий - самое многочисленное собрание снимков Монро, когда-либо уходивших с молотка. В аукционном доме "Кристис" не сомневаются, что лоты найдут покупателей, несмотря на финансовый кризис.

Радио Маяк