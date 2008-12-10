Взрыв в центре Донецка: пострадал водитель «Мерседеса» (фото)
16:45, 10 декабря 2008Общество
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Подробности устанавливаются
Сегодня утром в центре Донецка произошел взрыв. Поврежден автомобиль "Мерседес", пострадал его водитель.
Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, взрыв прозвучал в 8.15 неподалеку от проспекта Богдана Хмельницкого. Автомобиль принадлежит директору коммерческой структуры. По предварительной информации, взрыв был рядом с автомобилем. Пострадавший водитель госпитализирован.
Подробности происшествия устанавливаются. На месте работает оперативная группа городского управления милиции.
Фото УНИАН
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