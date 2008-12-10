В Европе видят, что репутация Украины и России страдает

Еврокомиссия отмечает, что газовые споры между Россией и Украиной не способствуют репутации обеих стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ.

«Это уже в третий раз похожая проблема наблюдается, и каждый раз зимой, когда потребление газа самое высокое. И это, конечно, не способствует репутации России как страны-поставщика, так и Украины как страны-транзитера», - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, 9 декабря состоялись встречи представителей Генерального директората «Транспорт и Энергетика» Еврокомиссии с представителями РАО «Газпром» и Украины, в ходе которых Еврокомиссия призвала обе стороны найти окончательные решения проблемы как можно скорее.

Еврокомиссия также выразила надежду, что газовые споры между Украиной и Россией не повлияют на поставки газа в Европу.

Ф.ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ также сообщил, что 9 января состоится традиционное заседание газовой координационной группы ЕС для оценки ситуации по поставкам газа.