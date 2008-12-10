Правительство Сомали не видит желания Украины освободить «Фаину»
Судно было захвачено не случайно?
Временное правительство Сомали готово дать согласие Украине на проведение специальной военной операции по освобождению захваченного пиратами судна «Фаина».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Сомали в России Мохаммед МОХАММУДА ХАНДУЛА.
«Конечно, временное правительство готово дать согласие на силовое решение», - сказал посол. При этом он подчеркнул, что такая операция должна проводиться в кооперации с временным правительством Сомали.
Он отметил, что Сомали готова сотрудничать с любыми государствами, корабли которого или граждане попали в плен к пиратам, но только в том случае, если это не несет вред Сомали. Например, не загрязняет окружающую среду.
В то же время Мохаммед МОХАММУДА ХАНДУЛА подчеркнул, что Украина отказывается сотрудничать с Сомали в ведении переговоров по освобождению «Фаины».
«Мы в очень сложной ситуации – со стороны владельца (корабля) нет сотрудничества, нет официальной информации правительства Украины… Поэтому сложно сказать, на каком этапе сейчас переговоры», - сказал посол.
По его словам, президент и премьер Сомали получают информацию из СМИ.
В тоже время он не исключил, что оружие, которое транспортирует «Фаина», было предназначено для Южного Судана, а не Кении, как сообщалось ранее.
По его словам, до сих пор правительство Сомали не обладает официальными документами, кому, откуда и куда перевозится оружие украинским кораблем «Фаина».
Посол подчеркнул, что у Сомали есть большое сомнение, что «Фаина» была захвачена случайно. Он предположил, что покупатели и продавцы оружия на каком-то этапе не договорились.
Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.
По данным одного из сомалийских племенных старейшин, за освобождение «Фаины» нужно заплатить 3,5 млн. долларов.