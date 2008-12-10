Из Ирака в Украину вернутся 29 украинских миротворцев

Вскоре 29 украинских офицеров и прапорщиков из состава украинского миротворческого персонала в Республике Ирак вернутся в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, сегодня в лагере “Эко”, что вблизи иракского города Эд-Дивания, состоялась церемония завершения миссии военнослужащими украинского миротворческого персонала.

В церемонии приняли участие Временный поверенный в делах Украины в Республике Ирак Виктор НЕДОПАС и командование Коалиционных сил в этой стране.

Выведение украинского миротворческого персонала из состава Коалиционных сил в Республике Ирак происходит во исполнение Резолюции Совета Безопасности ООН, на основании которой срок действия мандата на выполнение заданий Коалиционными силами в Ираке завершается в конце текущего года.

Украинский миротворческий персонал в составе Коалиционных сил в Республике Ирак выполнял задания с 20 декабря 2005 года. В то же время, в Ираке будут оставаться 10 украинских офицеров, которые выполняют задания в составе Тренировочной миссии НАТО.