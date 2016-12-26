В Украине дорожная патрульная полиция заработает уже летом – заместитель председателя Нацполиции

В Украине дорожная патрульная полиция заработает уже летом следующего года. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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«Окончательный этап формирования дорожной полиции должен завершиться в декабре 2017 года», – отметил Бушуев.

По его словам, в функциональные обязанности сотрудников дорожной полиции будет входить обеспечение безопасности дорожного движения.

«В частности, полицейские широко применять нормы административного законодательства. Также, они будут реагировать на все проявления криминального характера, которые будут выявлять на участке патрулирования», - пояснил заместитель председателя Нацполиции.

Бушуев также напомнил, что в парламенте зарегистрирован ряд законодательных изменений, которые должны позволить полиции реализовать проекты автоматической фиксации правонарушений.

«После принятия этих законодательных изменений я вас убеждаю, что вопрос безопасности дорожного движения будет реализован в более качественной форме», – подчеркнул он.

Как сообщалось, запуск дорожной полиции планируется в 2017 году. Кандидатов будут выбирать в два этапа. Для функционирования этого подразделения планируется задействовать 2600 сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения на трассах международного и национального значения.