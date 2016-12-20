Нацполиция анонсировала набор в ряды дорожной полиции

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В частности, первый этап набора кандидатов на должности продлится до 1 августа следующего года, второй – до 1 декабря.

По словам начальника департамента патрульной полиции Евгения Жукова, запуск дорожной полиции позволит уменьшить нагрузку на патрульную полицию и обеспечить правопорядок на автодорогах государства.

«В планах на 2017 год - запуск дорожной полиции и тактических групп патрульной полиции. Для дорожной полиции планируется задействовать 2600 сотрудников», – сообщил Жуков.

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Руководитель патрульной полиции отметил, что для обеспечения патрулирования дорог международного и национального значения общей протяженностью 9 тысяч километров выйдут 324 патруля.

Кроме того, добавил он, заработают группы тактической поддержки патрульной полиции в пяти городах Украины. В Киеве в состав групп войдут 600 человек, в Одессе, Харькове и Днепре - по 300 сотрудников, в Львове – 250.

«Их основная задача – поддержка нарядов патрульной полиции, то есть выезд и реагирование на все осложнения оперативной обстановки. Кроме того, на них будут возложены вопросы обеспечения пешего патрулирования и обеспечения публичного порядка во время проведения мирных собраний», – отметил Жуков.