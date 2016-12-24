Полиция обнародовала фоторобот и приметы мужчины, напавшего на синагогу в Умани

Приметы с фотороботом опубликованы на сайте ГУ НП Украины в Черкасской области.

В частности, в совершении преступления подозревают молодого мужчину среднего роста и телосложения.

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"Приметы: на вид 30-35 лет, рост около 175 см, тело строение среднее, лицо — среднее округлое, кожа лица светлого цвета; волосяной покров на голове отсутствует; глаза — голубые, брови — узкие, невыразительные; нос — широкий с горбом, в области переносицы — веснушки; рот — средний, прямой, правая ушная раковина в верхней части деформированы вследствие травмы", — сообщает полиция.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 декабря неизвестные ворвались в синагогу в Умани, разогнали собравшихся и осквернили помещение. Нападавшие оставили в помещении свиную голову с вырезанной свастикой, а пол и стены обмазали красной краской.