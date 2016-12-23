Украинские морпехи признаны лучшими в ходе учений в Болгарии, получили "Молот воина" (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

Отмечается, что морские пехотинцы ВМС Украины и США вместе с представителями вооруженных сил Болгарии, Румынии, Молдовы, Сербии и Албании в течение 10 дней получили навыки в совместных действиях в составе многонациональных подразделений.

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"Участники "Платинум Лайон - 2016" отработали тактику действий малых подразделений, взвода в атаке, штурмк здания и провели тактические стрельбы. Кроме того, военнослужащие прошли курс боевого медика с практической эвакуацией раненого на вертолете "Black Hawk". Финальным заданием было проведение операции – атака-штурм ротного опорного пункта межнациональной коалицией", - говорится в сообщении.

По итогам этого мероприятия морпехи украинских ВМС были признаны лучшими и награждены "Молотом воина".

Стоит отметить, что морские пехотинцы национального флота, которые приняли участие в этом мероприятии, недавно вернулись с АТО.