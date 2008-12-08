Опасная ситуация на складах боеприпасов на Львовщине

Склады боеприпасов на Львовщине и другие военные объекты уже несколько дней подряд остаются без света из-за долгов за электроэнергию. Военные заявляют об опасности, которой подвергает гражданское население «Львивоблэнерго».

В настоящее время без света остаются склады боеприпасов в Брюховичах, где все еще размещено около тысячи тонн снарядов, сообщил в интервью «Немецкой волне» руководитель пресс-центра Западного оперативного командования Александр Поронюк. Он предостерегает, что под угрозой выключения находится система пожарной безопасности и сигнализация на случай незаконного проникновения на склад, которые пока еще работают благодаря генераторам. А это несет опасность для мирного населения, живущего вблизи складов, отмечает Поронюк. Также недавно три дня без света оставался военный госпиталь, где находятся свыше пятисот больных, часть из которых подключены к аппаратам с электрическим питанием. В ЗОК уверяют, что, согласно постановлению Кабмина, есть перечень военных объектов, которым нельзя отключать электроэнергию даже за долги, и требуют правоохранительные органы повлиять на энергетиков. В свою очередь «Львивоблэнерго» ссылается на другие регламентирующие документы и требует от министерства обороны оплатить три миллиона гривен долга.