Нацбанк категорически запретил банкам выдавать депозиты досрочно

Национальный банк Украины будет применять жесткие меры к тем коммерческим банкам, которые будут досрочно выдавать вкладчикам депозиты.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил глава правления Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Ни в коем случае нельзя досрочно выдавать депозиты… Если банки будут себе дополнительно создавать трудности, в том числе по платежеспособности, выдавая досрочно депозиты, к этим банкам мы будем относиться более жестко», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Обращаясь к вкладчикам, глава НБУ попросил их не создавать трудности банкам, требуя досрочно вернуть депозитные вклады.

«Не нужно банкам создавать трудности, потому что интерес других вкладчиков будет затронут в негативном плане», - заявил В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк запретил банкам досрочно выдавать депозиты. Соответствующее письмо НБУ разослал 6 декабря коммерческим банкам. В сообщении НБУ сказано, что коммерческие банки должны не допустить оттока средств со своих счетов.

Напомним, постановлением №413 от 4 декабря 2008 года. Нацбанк отменил действие своего антикризисного постановления №319 от 11 октября 2008 года.