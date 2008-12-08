Пассажирам, ездящим бесплатно, нужен специальный билет

Исполнительный комитет Сумского городского совета утвердил «Порядок проведения обследования пассажиропотоков на маршрутах городского сообщения», во время которого всем пассажирам будут выдавать специально изготовленные билеты разного цвета: отдельно пассажирам, которые будут платить за проезд, и пассажирам, которые пользуются правом бесплатного проезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, «Порядок проведения обследования…» разработан с целью обеспечения рационального и целевого использования бюджетных средств на выплату компенсаций за перевозку отдельных льготных категорий граждан городским транспортом и необходимости проведения обследования пассажиропотоков для расчета фактического коэффициента соотношения количества бесплатных и платных пассажиров.

Согласно документу, обследование будет проводиться дважды в год: в марте и в октябре, в течение недели на всех маршрутах авто- и электротранспорта Сум.