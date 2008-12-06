Два человека погибли при столкновении "жигулей" с автобусом

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля ВАЗ и автобуса на трассе Алушта – Симферополь в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером.

Водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь в направлении Алушты, не справился с управлением, вследствие чего машина врезалась в автобус.

Двое мужчин, находившихся в автомобиле, погибли. С помощью спецоборудования тела были извлечены из искореженной легковушки. Личности погибших устанавливаются.

В автобусе пострадавших нет, сообщили в крымском Главке МЧС.