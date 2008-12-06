Биржевые индексы США выросли благодаря страховым компаниям

Торги на американских биржах 5 декабря завершились ростом основных индексов, сообщает AFP. Dow Jones вырос на 3,41 процента до отметки 8661,56 пункта, Nasdaq прибавил 4,41 процента, поднявшись до уровня 1509,31 пункта, а индекс широкого рынка Standard&Poor`s 500 укрепился на 3,85 процента до 877,79 пункта.

Начался торговый день с резкого падения котировок после того, как Министерство труда США сообщило, что за один только ноябрь работы лишились 533 тысячи человек, а уровень безработицы вырос до 6,7 процента. Кроме того, министерство скорректировало в сторону увеличения собственные данные по безработице за сентябрь и октябрь.

Настроения инвестором, тем не менее, резко изменились после появления позитивных данных о росте прогнозируемой прибыли у страховщиков. Кроме того, по оценке страховых компаний, воздействие кризиса на их отрасль оказалось не столь существенным, как ожидалось, сообщает Лента.ру.

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 5 декабря 2008 г. на ведущих нефтяных биржах заметно снизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 39,74 (-2,54) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil 40,81 (-2,86) долл./барр.