Профсоюз требует сохранения соцгарантий при создании ДП «Укравтогаз»

В президиуме Профсоюза нефтегазовой промышленности Украины обеспокоены вопросом сохранения социальных гарантий сотрудников управления «Укравтогаз» при выделении его из структуры ДК «Укртрансгаз» и создании отдельного дочернего предприятия.

Об этом УНИАН сообщили опрошенные руководители профильных профобъединений, входящие в президиум Центрального совета Профсоюза работников нефтегазовой промышленности Украины.

«Люди насторожены, боятся массовых увольнений. Поступило письмо на Центральный совет», - сообщил председатель объединенного профсоюзного комитета ДК «Укргазвыдобування» Марьян ОПОЛЬСКИЙ. Он не исключил, что этот вопрос рассмотрит президиум Центрального совета 11 декабря.

Председатель Центрального совета Профсоюза нефтегазпрома Александр ПОПЕЛ отметил, что «Нафтогаз Украины» имеет полное право на реорганизацию дочерних компаний с сохранением уровня социальной защиты и без нарушения норм трудового законодательства. «В противном случае, профсоюз свое слово скажет», - пообещал он.

В то же время в профкоме «Укртрансгаза» на условиях анонимности пояснили причины волнения коллектива «Укравтогаза». «Предприятие отделяют фактически от газотранспортной системы, защищенной законодательством. После этого его легче приватизировать, обанкротить и т.д. Люди боятся остаться без работы», - сказал собеседник агентства.

По его данным, этот вопрос президиум Центрального совета Профсоюза работников нефтегазовой промышленности намерен рассмотреть 11 декабря. В то же время он отметил, что председателю Центрального совета А.ПОПЕЛУ очень тяжело идти против воли «Нафтогаза Украины». «Сюда подключили правительство, Минюст - всех. Что он может сделать», - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2008 года Кабинет министров Украины поручил НАК «Нафтогаз Украины» выделить из состава ДК «Укртрансгаз» отдельное дочернее предприятие и передать ему сеть из 89 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

После чего трудовой коллектив и профсоюзный комитет филиала «Управление «Укравтогаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором просили не допустить реорганизации предприятия, поскольку это приведет к дезинтеграции всей газотранспортной системы Украины. Сотрудники компании опасаются утратить гарантии сохранения нынешних социальных льгот, которые закреплены в коллективном договоре ДК «Укртрансгаз»: материальная помощь пенсионерам, выдача единоразовой материальной помощи при выходе на пенсию, ежемесячная денежная выплата, предоставление путевок для санаторно-курортного обслуживания и др.

В то же время Закон Украины «О трубопроводном транспорте» запрещает реорганизацию, выделение, дробление предприятий и объектов магистрального трубопроводного транспорта, к которым, безусловно, относится сеть АГНКС ДК «Укртрансгаз».

Кроме того, проект устава ДП «Укравтогаз» предусматривает возможность участия ДП в создании новых юридических лиц и внесение в их уставные фонды своих производственных мощностей – в частности АГНКС.

Справка УНИАН. Филиал «Управления «Укравтогаз» дочерней компании «Укртрансгаз» занимается реализацией сжатого природного газа через сеть автомобильных газонаполняющих компрессорных станций, которая состоит из 89 АГНКС с проектным объемом реализации моторного топлива на уровне 682,5 млн. куб. м сжатого газа в год.

Украина - одна из ведущих стран мира по объемам использования природного газа на автомобильном транспорте.

Сеть АГНКС ДК «Укртрансгаз» способна обеспечить природным газом в качестве моторного топлива до 100 тыс. автомобилей.

Украинская сеть АГНКС имеет связь с соответствующей сетью соседних стран, которая позволяет обеспечить работу грузового автотранспорта на международных линиях.