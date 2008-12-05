В Украине номинальные доходы населения выросли на 41,6%

В Украине в январе-октябре 2008 года номинальные доходы населения выросли на 41,6% по сравнению с соответствующим периодом 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как отмечается в сообщении, имеющийся доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, за 10 месяцев увеличился на 41,4%, а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора, – на 12,4%.

В октябре т.г., по сравнению с октябрем 2007 года, номинальные доходы населения увеличились на 35,6%, а имеющийся и реальный имеющийся доходы – соответственно на 33,3% и 8,2%.

По данным Госкомстата, имеющийся доход в расчете на одного человека в октябре 2008 года составлял 1254,7 грн. против 936,7 грн. в октябре 2007 г. Расходы населения в январе-октябре т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 40,2%. Прирост сбережений составил 47771 млн. грн.